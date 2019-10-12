شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تأسر 13 حوثي بالضالع والان مع التفاصيل

تمكنت القوات المشتركة في جبهة منطقة الجب، الجمعة، من أسر 13 حوثياً حاولوا التسلل والتخفي في منطقة باجة.

وجاءت محاولة التسلل الحوثي بعد محاولتهم ليلة أمس شن هجوم على منطقة الجب لاستعادتها من يد أبطال القوات الجنوبية التي جرى تحريرها قبل ثلاثة أيام لكنها بائت بالفشل.



وقامت قيادة اللواء الثالث مقاومة زكريا قابوس بتسليم الأسرى الحوثيين إلى قيادة الحزام الأمني بالضالع