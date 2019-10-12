مقتل 3 جنود من الكونغو في مواجهات مع مليشيا انفصالية

لقي 3 جنود بالكونغو الديمقراطية مقتلهم، الجمعة، في اشتباكات مع مليشيات تابعة لجماعة انفصالية في لوبومباشي، ثاني أكبر مدن البلاد، وفق مصدر عسكري.



وفي تصريحات إعلامية، قال ضابط بالجيش الكونغولي "فقدنا 3 من رجال قواتنا، وقتلنا اثنين من عناصر المليشيات".

وأضاف المسؤول العسكري، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن قوات الجيش تواصل تمشيط الأحياء الواقعة شمال شرق لوبومباشي التابعة لمقاطعة "كاتانغا العليا" حيث وقع الهجوم.

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من جانبه، قال الجنرال بولين كيونغو، قائد شرطة المقاطعة "هاجمت مليشيا "باكاتا كاتانغا" الأحياء الشمالية الشرقية في لوبومباشي، وكان رجالي على عين المكان، وطوقوا المكان الذي استهدفته المليشيا".

من جهته، قال المتحدث باسم المليشيا دايفيد بانزا "كنا نسير بسلام، حين هاجمنا الجنود، فكان أن دافعنا عن أنفسنا بالوسائل المتاحة لدينا، وقتلنا 6 عسكريين".

وتضم المليشيا المتمردة انفصاليين يطالبون باستقلال المقاطعة التي كانت تسمى "كاتانغا"، والغنية بالموارد المنجمية.

ومؤخرا، ضاعفت المليشيات المتمردة من أنشطتها المتمركزة في معظمها بالجزء الشمالي الشرقي من المقاطعة، قرب الحدود مع جنوب كيفو.

وتسبب الصراع في المنطقة نزوح نحو 600 ألف لاجئ إلى مناطق مختلفة من البلاد، فيما لقي الآلاف من المدنيين حتفهم جراء النزاع.

