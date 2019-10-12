برايان هوك: يجب ردع برنامج طهران الصاروخي

السبت 12 أكتوبر 2019

هوك

متابعات_الخليج 365

شدد برايان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، على ضرورة ردع برنامج طهران الصاروخي في أسرع وقت، لأنه لا يمكن السماح لطهران بمواصلة أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.



وقال هوك خلال تصريحات صحفية، الجمعة: "إن واشنطن لن تسمح لطهران بتهديد الملاحة الدولية في الخليج، وستواصل فرض العقوبات عليها لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

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وأضاف أن "مبادرة التحالف الدولي لحماية حرية الملاحة في الخليج هدفها منع طهران من استهداف ناقلات النفط"، وأكد قائلا: "سنواصل عزل طهران دبلوماسيا".

وتابع المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران أن طهران ترد على الدبلوماسية بسلوك عدواني، ويجب عليها تغيير سلوكها والتصرف كدولة طبيعية".

وأوضح هوك أن "الاقتصاد الإيراني يعاني بشكل كارثي في الوقت الراهن، والنظام المصرفي لا يتمتع بشفافية وسنواصل مراقبته".