شكرا لقرائتكم باكستان: لا صحة لطلب السعودية الوساطة مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بياناً، الجمعة، للرد على الأخبار المكذوبة المتداولة عن وساطة رئيس وزراء باكستان عمران خان بين السعودية وإيران.
وجاء في البيان، الذي نُشر على موقع الوزارة، أن هنالك تقارير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقول إن السلطات السعودية قد أرسلت خطاباً أو رسالة لرئيس الوزراء الباكستاني ليوصلها إلى القيادة الإيرانية من أجل الحوار بين إيران والسعودية.
وذكرت بعض التقارير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أرسل الخطاب أو الرسالة.
بيان الخارجية الباكستانية شدد على أنه ليس لهذه التقارير أي أساس من الصحة لأنه لم يُرسل مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة العربية السعودية من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران.
وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوارٍ بين المملكة العربية السعودية وإيران – البلدين الشقيقين لباكستان – تُعتبر محاولة من رئيس وزراء باكستان لتأمين السلام في المنطقة.
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