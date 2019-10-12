شكرا لقرائتكم سوريا.. بيدرسون يلتقي اللجنة الدستورية في الرياض اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" بأن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت للقاء اللجنة الدستورية، التي تواصل اجتماعاتها في الرياض بشكل مستمر مع هيئة المفاوضات السورية للتحضير للمفاوضات المقرر عقدها في جنيف نهاية الشهر الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكان هادي البحرة قد تم انتخابه ليكون ممثلاً عن هيئة التفاوض في رئاسة اللجنة الدستورية السورية.

وكان بيدرسون أعلن، في تصريحات للصحافيين مؤخراً عزمه التوجه إلى الرياض هذا الأسبوع للاتفاق على اللمسات الأخيرة بشأن اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا في جنيف والمزمع عقده 30 أكتوبر المقبل.

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وأوضح المبعوث الأممي أنه طلب خلال جلسة المشاورات المغلقة من أعضاء مجلس الأمن الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لعمل اللجنة الدستورية، مضيفاً أنه سيقدم بشكل منتظم إفادات لمجلس الأمن حول التطورات الحاصلة بملف اللجنة الدستورية.

كما اعتبر أن تشكيل لجنة إعداد الدستور هو طاقة أمل للسوريين جميعاً وإنجاز ضخم، معرباً عن الأمل في رؤية تغيير حقيقي على الأرض، خاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.

ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كانت اللجنة الدستورية ستعد دستوراً جديداً أم ستكتفي بتعديل الدستور الحالي، قال: هذا ليس مهما سواء أعدوا دستوراً جديداً أو اكتفوا بإجراء إصلاحات، ما يهم هو أن السوريين بأنفسهم هم الذي سيقررون ذلك.