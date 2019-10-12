ترند الموجز|حضن صلاح يثير الجدل..وانفراجة في سد النهضة.. وأول صورة للمتهمين بقتل محمود ’’شهيد الجدعنة‘‘ وقرار من النيابة..ومبادرة من أديب ووائل غنيم يرد

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، تهنئة واتصال تليفوني.. انفراجة في أزمة مفاوضات ’’سد النهضة‘‘، وحضن البرازيلية لصلاح يثير الجدل.. ورد فعل ساخر من زوجته.. وأديب يعلق.. ومعلومات لا تعرفها عن عارضة الأزياء، وأول صورة للمتهمين بقتل محمود ’’شهيد الجدعنة‘‘.. وقرار عاجل من النيابة، وعمرو أديب يطرح مبادرة للإفراج عن المعتقلين السياسيين.. وحسن نافعة وشقيق وائل غنيم أبرز الأسماء، و’’باعتذرلك إني قليت أدبي عليك‘‘.. وائل غنيم يشيد بمبادرة عمرو أديب.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

تهنئة واتصال تليفوني.. انفراجة في أزمة مفاوضات ’’سد النهضة‘‘

من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة، انفراجة في أزمة مفاوضات سد النهضة، بعدما حدث تقارب في وجهات النظر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد"، خلال اتصال تليفوني جمعهما، مساء الجمعة.

وكانت المفاوضات الإثيوبية المصرية، حول السد، قد شهدت تعثرا كبيرا، وصفته وزارة الري بالفشل، والتعنت من الجانب الإثيوبي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تلقى، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد".

وقال المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، أن أبي أحمد أعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي ولمصر على التهنئة بفوزه بجائزة نوبل للسلام.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي كرر تهنئته لأبي أحمد علي الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال عن التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

كما تضمن الاتصال الهاتفي التأكيد على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، سعيا للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.

وكان السيسي قد هنأ أبي أحمد، بعد حصوله على نوبل عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، قائلا: "أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الأثيوبي وللشعب الأثيوبي الشقيق لحصول أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة نوبل للسلام.. فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوما للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كل الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

وحصد رئيس الوزراء الإثيوبي جائزة نوبل للسلام، تقديراً لمجهوداته في إنهاء الصراع مع أريتريا.

وقالت لجنة نوبل النرويجية في أسباب منح الجائزة المرموقة ”جاء منح رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد جائزة نوبل للسلام لهذا العام لجهوده من أجل السلام والتعاون الدولي، وخاصة مبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا“.

وأضافت أن الجائزة تمثل تقديرا ”لجميع الأطراف المعنية التي تعمل من أجل السلام والمصالحة في إثيوبيا وفي مناطق شرق وشمال شرق أفريقيا“.

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حضن البرازيلية لصلاح يثير الجدل.. ورد فعل ساخر من زوجته.. وأديب يعلق.. ومعلومات لا تعرفها عن عارضة الأزياء

ثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جدلا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره على غلاف مجلة "GQ" العالمية، المتخصصة فى الموضة، مع عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو.

ونشر صلاح، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، صور من الغلاف الذي يتصدره الفرعون المصري، مع عارضة الأزياء، ومن بينها صورة وهي تحتضنه، مما أثار جدلا.

رد فعل ساخر من زوجة صلاح

وفي سياق متصل، تداول رواد السوشيال ميديا، كوميس ساخر لزوجة صلاح مستوحى من فيلم الممر في حوار أحمد عز مع الضابط الأسرائليي وهو يقول له" انا مش هقتلك انا هاخد معايا مصر" .

وظهرت زوجة صلاح باللبس العسكري المصري وبجانبها زوجها بزي الضابط الإسرائيلي، وهي تقول له "أنا مش هقتلك عشان الموت راحة ليك انا هرجعك المقاولين تاني".

أديب يعلق

من جانبه، علّق الإعلامى عمرو أديب، على الجدل السائد بسبب صورة صلاح، مع عارضة الأزياء، قائلا: "فخر العرب اتصور مع صاروخ برازيلي.. اللاعب بيعيش فى مجتمع أخر".

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"،"الست دى حضنت 4 غيره، ولم تكن أحضاناً جيدة، ودا أكثر الأحضان إحتراماً"، مردفاً:"متحاسبوش الراجل أوى كده ومتزنّقوش عليه".

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من هي أليساندرا أمبروسيو ؟

أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو هي موديل برازيلية، ولديها 38 سنة، وتعد من أغنى عارضات الأزياء في العالم حيث تكسب 6 مليون دولار في العام الواحد.

لديها أكثر من 10 مليون متابع “followers” على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام“، لديها على صفحتها أكثر من 5 آلاف صورة “posts”.

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ولفتت السندرا أمبروسيو الأنظار بعدما بدأت علاقة عاطفية جديدة مع الإيطالي نيكول أودي، وفي وقت سابق، ظهرت لأمبروسيو وهي تستمتع بالجو الدافئ بإحدى شواطئ لوس أنجلوس مع حبيبها الجديد، حسبما التقطت كاميرات ” البابارتزي”، حيث جاءت بـ” مايوه ” باللون الأسود، ومرتدية أيضا، الاكسسوارات الذهبية البسيطة.

ويغيب محمد صلاح، عن معسكر منتخبنا الوطنى الحالى، بعد حصوله على راحة، عقب الإصابة التى تعرض لها، خلال لقاء ليستر سيتي، فى الدوري الإنجليزي.

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أول صورة للمتهمين بقتل محمود ’’شهيد الجدعنة‘‘.. وقرار عاجل من النيابة

تمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الجدعنة"، الذي قُتل على يد صديقه "محمد راجح"، متأثرًا بإصابته بـ3 طعنات نافذة، إثر محاولته الدفاع عن فتاة تحرش بها الجاني.

وضبطت قوات الأمن محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في قتل "محمود"، ومساعديه كل من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.

قرار عاجل من النيابة

وبحسب اليوم السابع، قررت نيابة تلا، حبس الثلاثي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

أول صورة للمتهمين

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام، أول صورة للمتهمين الثلاثة بعد القبض عليهم.

راجح يتوسط المتهمين

وتعود تفاصيل الجريمة إلى قيام الجاني بالتحرش بفتاة، مما دفع المجني عليه للتدخل، للدفاع عنها، ومن ثم قام "راجح" بطعن "محمود" طعنات متتالية نافذة فى البطن والرقبة، وتوفي على إثرها.

وكشف "مصراوي"،تفاصيل الواقعة، حيث تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من حصة للدرس الخصوصي، حاول معاتبة الجاني على قيامه بمعاكسة الفتيات زميلاته في الشارع، وحاول ثنيه عما يفعله، قائلا: "عيب تعاكس زميلاتي أنت جامعي".

وتصدر هاشتاج "#راجح_قاتل"، تريند موقه التواصل، الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات الماضية، وطالب رواد السوشيال ميديا بإعدام القاتل، وعودة حق الشاب الذي دفع حياته ثمنا للشهامة والجدعنة.

وفي جنازة مهيبة، شيّع أهالي مدينة تلا، الخميس، جثمان محمود، وسط حالة من الحزن والغضب، بعد مقتل الشاب، وطالبوا بتطبيق القصاص العادل، لعودة حق الراحل.

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عمرو أديب يطرح مبادرة للإفراج عن المعتقلين السياسيين.. وحسن نافعة وشقيق وائل غنيم أبرز الأسماء

أطلق الإعلامى عمرو أديب، مبادرة للإفراج عن السجناء السياسيين، الذين تم القبض عليهم، على خلفية مظاهرات سبتمبر.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "ده أمر أنا بتوجه به للقيادة في مصر، بحيث يتم استيعاب غضب الشباب المقبوض عليهم، وفتح صفحة جديدة مع المعتقلين السياسين المعارضين وأصحاب الرأي".

وتابع الإعلامى: "أنا دلوقتى كدولة واقف على رجليا وأعتقد ده الوقت المناسب للإفراج عن السجناء السياسيين، مثل الدكتور حسن نافعة، وشادي الغزالي حرب، وخالد داوود، علاء عبد الفتاح، ماهينور المصري، حازم عبد العظيم، وحازم غنيم، شقيق وائل غنيم"، مؤكدًا: "على فكرة أغلب الأسماء دي مبيطيقونيش ومفيش ود ولا صلة بينا".

وأوضح أديب: "أنا لا أقصد الإفراج عن الإخوان ولا الإرهابيين ولا ناس متورطة فى دم.. كلامي واضح، أنا بتكلم على الناس اللي ليها رأي سياسي مخالف ومعارض".

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’’باعتذرلك إني قليت أدبي عليك‘‘.. وائل غنيم يشيد بمبادرة عمرو أديب

أشاد الناشط وائل غنيم، بمبادرة الإعلامي عمرو أديب، للإفراج عن السجناء السياسيين، الذين تم القبض عليهم، على خلفية مظاهرات سبتمبر.

وكتب غنيم، عبر حسابه بتويتر:”شكرا يا عمرو على الموقف الإنساني وذكرك لحازم وإخواته المعتقلين، أنا مقدر رجولتك وفاهم كويس إنك بتعمل حاجة عشان ضميرك، وأنا باعتذرلك إني قليت أدبي عليك وأوعدك إني هاتكلم عنك بخير طالما إنت بتحاول تصلح وتلم الشمل، لأن والله مصر ما هتطلع قدام غير لما نرجع للأصول”.

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