جريح اثر حادث مروري على طريق المطار

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر من ​الدفاع المدني​ أنقذوا جريحاً من داخل سيارته بإستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة جراء اصطدامه بالفاصل الاسمنتي على ​طريق المطار​ - ​بيروت​. فيما تولت جهات اخرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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