الجمهورية: الحكومة ستصوت الاثنين على ادارج الضرائب بالموازنة أو كقوانين

أشارت "​الجمهورية​" الى أن "لجنة الاصلاحات تابعت اجتماعاتها في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، وخَلصت الى ​الاعلان​ عن الاتفاق على مجموعة قرارات سيتخذها ​مجلس الوزراء​، وسلّة من الإجراءات التي ستُحال إلى ​المجلس النيابي​ بموجب مشاريع قوانين أو مراسيم الى جانب ​الموازنة​".

وأشارت المعلومات الى انّ "مجلس الوزراء سيصوّت في جلسته الاثنين المقبل ما اذا كان سيتضمّن إدراج الاجراءات الضريبية في الموازنة أم ستاتي بمشاريع قوانين على حدة".