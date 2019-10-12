الجمهورية: الحكومة ستصوت الاثنين على ادارج الضرائب بالموازنة أو كقوانين

أشارت "الجمهورية" الى أن "لجنة الاصلاحات تابعت اجتماعاتها في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وخَلصت الى الاعلان عن الاتفاق على مجموعة قرارات سيتخذها مجلس الوزراء، وسلّة من الإجراءات التي ستُحال إلى المجلس النيابي بموجب مشاريع قوانين أو مراسيم الى جانب الموازنة".
وأشارت المعلومات الى انّ "مجلس الوزراء سيصوّت في جلسته الاثنين المقبل ما اذا كان سيتضمّن إدراج الاجراءات الضريبية في الموازنة أم ستاتي بمشاريع قوانين على حدة".
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