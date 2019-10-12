عقيص: ننادي بالصلاحات والأزمات المالية تتفاقم في ظلّ مناخ عدم الثقة

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ لـ"الجمهورية" الى أن "الأمور تتسارَع في حين أنّ المعالجات لا تزال بطيئة، فكلنا يعلم أنّ الأزمات ​المال​ية تتفاقم في ظلّ مناخ عدم الثقة".

وأشار الى أنّنا "منذ أشهر ونحن ننادي بالاصلاحات قبل أي شيء آخر، وطالبنا منذ إقرار موازنة 2019 بضرورة البدء بالاصلاحات لنستعيد ثقة الشعب ال​لبنان​ي أوّلاً و​المجتمع الدولي​ ثانياً، وكي لا تتفاقم الأزمة، و"يهَرّب" ​الدولار​ من لبنان، وحتى نتمكّن من الاستحصال على التمويل الخارجي وتعزيز مشاريع "سيدر".

ورأى أن "فقدان الثقة بالداخل، وبطء الإجراءات وتَسارع الأزمة الدولية، كلها تؤدي الى هذه المؤشرات السلبية جداً والمخيفة حقاً".

وعن سُبل العلاج، شدد على "ضرورة الاسراع بإقرار ​الموازنة​، والاصلاحات الجذرية، وتحديداً في ​قطاع الكهرباء​ و​الجمارك​ و​الاتصالات​، واستكمال ​منظومة​ تشريعات الاصلاح و​مكافحة الفساد​، وذلك بفترات قياسية، ما سيكون من شأنه أن يُظهر للمجتمع الدولي أنّ لبنان فعلاً بدأ يَتحسّس فداحة الأزمة، ومدى الحاجة الى إدخال إصلاحات جذرية بإدارته للمال العام".