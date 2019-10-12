بلال عبد الله: لاعطاء الفرصة للحكومة ولو أن هناك قصورا في المعالجة

أبدى نائب "اللقاء الديقراطي" ​بلال عبدالله​ خشيته من الوضع القائم، لافتا الى أننا " في المجهول، ويمكن أن تتفاقم الأمور اكثر"، ومشددا على "ضرورة إعطاء الفرصة للحكومة ولو أنّ هناك قصور في المعالجة".

ورأى في حديث لـ"الجمهورية" إنّ "الحل يكمُن في إيجاد حلول مؤقتة لكي نخرج من هذه الأزمات الطارئة المُتعلِّقة بالرغيف و​البنزين​ و​الأدوية​ وكلّ البضائع المستوردة من خلال حلّ يطرحه ​مصرف لبنان​ بالتّنسيق مع ​المصارف​، وبتغطية سياسيّة لإخراج البلد من "عنق الزجاجة"، مشيراً إلى أنّ "الموضوع لا يحتمل أيّ تأجيل"، معتبرا أن "هذا ليس الوقت المناسب لرَمي المسؤوليّات على بعضنا البعض كما نفعل دائماً".