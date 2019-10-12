جابر عن الازمة: الحكومة لديها العلاج ولكنها لا تُسرع في اتخاذ القرار

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ لـ"الجمهوريّة" الى أنّ "الأزمة الحاصلة في شأن البضائع المستوردة تشير إلى سوء إدارة، في اعتبار أنّ القرار بتأمين العملة الصعبة للواردات الأساسيّة قد اتخذه ​مصرف لبنان​ سابقاً وبما أنّ المصرف لديه الاحتياطات اللازمة للتغطية الماليّة وهو قادر على ذلك، فإنّ الموضوع أضحى تقنياً بَحت".

وأشار إلى أنّ "الحلّ هو في إيجاد الآليات لتنظيم الأمور عبر اجتماعات بين القيّمين على ​المصارف​ ومستوردي البضائع، وبإشراف من مصرف لبنان"، مضيفا: "هناك تخوّف من استغلال البعض للأزمة ليستفيد من أرباح اختلاف سعر ​الدولار​ الاجتماعي عن سعر السوق، داعياً المسؤولين إلى اعتماد الحنكة والسرعة في اعتماد الآليات لضبط السوق".

أمّا عن دور ​الحكومة​، فرأى جابر أنّ "الحكومة لديها العلاج ولكنها لا تُسرع في اتخاذ القرار، خصوصاً أنّ الجميع بات يعلم أنّ المطلوب اليوم هو إحداث صدمات إيجابيّة لطمأنة الناس بأنّ هناك تحوّلاً حقيقياً في العقليّة وشفافيّة في التعاطي"، مضيفا: "ولكن منذ إعلان حال الطوارئ الاقتصاديّة منذ أشهر، والحكومة لا تقوم إلا باجتماعات ومشاورات من دون اتّخاذ أي قرار حقيقي".