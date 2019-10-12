تويني: الهجوم التركي هدفه احتلال اخصب منطقة من سوريا

رأى الوزير السابق ​نقولا تويني​ في حديث إذاعي أن "الهجوم التركي على تل ابيض و​القامشلي​ و​الحسكة​ تم مباركته من القوى الفاعلة على الارض اميركيا و​روسيا​ هدفه واضح احتلال اخصب منطقة من ​سوريا​ شرق ​الفرات​ من قطن وقمح وشعير وآبار البترول و​الغاز​ والسيطرة شبه التامة على الفرات من ضفتيه والهدف احتلال حوالي 15000 كم من اخصب وأغنى ​الأراضي السورية​".

وقال: "الحجة التركية الرسمية تلقين درس ل​حزب العمال​ الكردي ​الأكراد​ الذين تم تسليحهم للتو من ​الولايات المتحدة​ و​أوروبا​ اصبحوا حجة واهية وضحية الهدف الاستراتيجي التركي سلب ما أمكن من الارض والموارد الطبيعية السورية".