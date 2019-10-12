تويني: الهجوم التركي هدفه احتلال اخصب منطقة من سوريا

رأى الوزير السابق نقولا تويني في حديث إذاعي أن "الهجوم التركي على تل ابيض والقامشلي والحسكة تم مباركته من القوى الفاعلة على الارض اميركيا وروسيا هدفه واضح احتلال اخصب منطقة من سوريا شرق الفرات من قطن وقمح وشعير وآبار البترول والغاز والسيطرة شبه التامة على الفرات من ضفتيه والهدف احتلال حوالي 15000 كم من اخصب وأغنى الأراضي السورية".
وقال: "الحجة التركية الرسمية تلقين درس لحزب العمال الكردي الأكراد الذين تم تسليحهم للتو من الولايات المتحدة وأوروبا اصبحوا حجة واهية وضحية الهدف الاستراتيجي التركي سلب ما أمكن من الارض والموارد الطبيعية السورية".
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