رئاسة فرنسا: ماكرون تحدث مع ترامب بشأن الحاجة لإنهاء الحملة التركية في سوريا

اعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ أن الرئيس ​ايمانويل ماكرون​ تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشأن الحاجة لإنهاء الحملة العسكرية التركية في ​سوريا​. وأوضحت ان "​فرنسا​ و​الولايات المتحدة​ اتفقتا على التواصل الوثيق بشأن حملة تركيا في شمال سوريا". وأضافت ان "ماكرون شدد على الحاجة لمحاولة إنهاء الهجوم التركي، والجانبين سينسقان عن كثب في الأيام المقبلة".

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