قاض أميركي يبطل قرار ترامب بشأن منح الإقامة الدائمة للمهاجرين

أبطل القاض الاتحادي الأميركي جورج دانيالز، قرارًا لإدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كان يجعل من الصعب على ​المهاجرين​ ذوي الدخل المنخفض الحصول على الإقامة الدائمة بالولاية المتحدة المعروفة بـ "البطاقة الخضراء" أو "الغرين كارد".

وأشار القاضي إلى أن المهاجرين جاؤوا إلى ​الولايات المتحدة​ باحثين عن حياة أفضل لهم ولذويهم وهم في معظم الحالات ينجحون في ذلك سواء بمساعدة من ​الحكومة​ أو بدون ذلك.

ىوكان قرار ترامب يصعّب على المهاجرين الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة غير المشروطة، إذا تبين أنهم قد يحتاجون إلى ​مساعدات​ من الحكومة.