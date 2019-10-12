قاض أميركي يبطل قرار ترامب بشأن منح الإقامة الدائمة للمهاجرين

أبطل القاض الاتحادي الأميركي جورج دانيالز، قرارًا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان يجعل من الصعب على المهاجرين ذوي الدخل المنخفض الحصول على الإقامة الدائمة بالولاية المتحدة المعروفة بـ "البطاقة الخضراء" أو "الغرين كارد".
وأشار القاضي إلى أن المهاجرين جاؤوا إلى الولايات المتحدة باحثين عن حياة أفضل لهم ولذويهم وهم في معظم الحالات ينجحون في ذلك سواء بمساعدة من الحكومة أو بدون ذلك.
ىوكان قرار ترامب يصعّب على المهاجرين الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة غير المشروطة، إذا تبين أنهم قد يحتاجون إلى مساعدات من الحكومة.
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