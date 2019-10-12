قسد: انفجار سيارة بالقرب من سجن يضم عناصر لداعش في الحسكة

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​قوات سوريا الديمقراطية​ “قسد” مصطفى بالي، أن ​سيارة مفخخة​ انفجرت بالقرب من سجن يضم عناصر ​تنظيم داعش الإرهابي​ بحي جويران في ​الحسكة​ السورية.

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