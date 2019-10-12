أعضاء بالكونغرس يقدمون مشروع قرار لوقف العملية العسكرية التركية بسوريا

تقدم نواب أميركيون بمشروع قرار لمعارضة قرار الرئيس دونالد ترامب إفساح الطريق أمام تركيا لمهاجمة المقاتلين الأكراد مما سلط الضوء على عدم الرضا لدى الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي على حد سواء بشأن سياسة ترامب تجاه سوريا.
كما دعا مشروع القرار تركيا إلى الوقف الفوري لتحركها العسكري في شمال شرق سوريا ودعا الولايات المتحدة للوقوف مع الأكراد السوريين المتضررين من العنف.
كما يعمل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على إصدار تشريع سيفرض عقوبات قاسية على تركيا وقادتها بسبب هجومها الذي حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أنه يهدد بوقوع "كارثة إنسانية".
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