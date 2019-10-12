أعضاء بالكونغرس يقدمون مشروع قرار لوقف العملية العسكرية التركية بسوريا

تقدم نواب أميركيون بمشروع قرار لمعارضة قرار الرئيس ​دونالد ترامب​ إفساح الطريق أمام ​تركيا​ لمهاجمة المقاتلين ​الأكراد​ مما سلط الضوء على عدم الرضا لدى الديمقراطيين والجمهوريين في ​الكونغرس الأميركي​ على حد سواء بشأن ​سياسة​ ترامب تجاه ​سوريا​.

كما دعا مشروع القرار تركيا إلى الوقف الفوري لتحركها العسكري في شمال شرق سوريا ودعا ​الولايات المتحدة​ للوقوف مع الأكراد السوريين المتضررين من ​العنف​.

كما يعمل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على إصدار تشريع سيفرض ​عقوبات​ قاسية على تركيا وقادتها بسبب هجومها الذي حذر رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​ من أنه يهدد بوقوع "كارثة إنسانية".