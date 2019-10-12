الأمم المتحدة: مستعدون للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أعلنت ​الأمم المتحدة​ عن "استعداد للوساطة بين مصر و​إثيوبيا​ بشأن مفاوضات الجانبين المتعثّرة حول ملف "سدّ النهضة"، مشيرةً إلى أنه "يحدونا الأمل أن يتمكن الطرفان من التوصل لحل مقبول لكل منهما، والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن، بالاتفاق مع كلا الطرفين".

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