السفير النيجيري بروسيا: استلمنا 6 مروحيات "مي-35" من روسيا

أشار السفير النيجيري لدى روسيا ستيف ديفيس أوغبا في تصريح الى إن "بلاده تعاقدت على شراء 12 مروحية "مي-35" وقد تسلمت 6 مروحيات من روسيا".
وأكد السفير حاجة بلاده إلى العتاد العسكري الروسي، مشيرا إلى أن "نيجيريا ستواجه صعوبات كبيرة في مكافحة الإرهابيين دون العتاد العسكري الروسي".
وتجدر الإشارة إلى أن مروحية "مي-35إم" تحظى بكل اهتمام العسكريين في أنحاء العالم ووصفها وزير الدفاع الصربي الكسندر فولين بأنها إحدى أفضل طائرات الهليكوبتر الحديثة في العالم.
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