السفير النيجيري بروسيا: استلمنا 6 مروحيات "مي-35" من روسيا

أشار السفير النيجيري لدى ​روسيا​ ستيف ديفيس أوغبا في تصريح الى إن "بلاده تعاقدت على شراء 12 ​مروحية​ "مي-35" وقد تسلمت 6 مروحيات من روسيا".

وأكد السفير حاجة بلاده إلى العتاد العسكري الروسي، مشيرا إلى أن "​نيجيريا​ ستواجه صعوبات كبيرة في مكافحة الإرهابيين دون العتاد العسكري الروسي".

وتجدر الإشارة إلى أن مروحية "مي-35إم" تحظى بكل اهتمام العسكريين في أنحاء العالم ووصفها وزير الدفاع الصربي الكسندر فولين بأنها إحدى أفضل طائرات الهليكوبتر الحديثة في العالم.