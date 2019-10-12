شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"تعليم البرلمان": تعديل قانون جامعة زويل يهدف لتشجيع البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، يهدف لأن تكون مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة، غير هادفة للربح.

وأضافت نصر، فى تصريحات لها، أن المدينة وفقًا للتعديل تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، وتسهم فى توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أنه وفقًا للتعديلات فإن المدينة تتكون من الوحدات والكيانات العلمية، وهى جامعة العلوم والتكنولوجيا، المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانو تكنولوجى – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات)، وغيرها من المجالات الاستراتيجية الأخرى، وحديقة العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث فى الواقع العلمى.