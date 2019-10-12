​تجريد دينيس مولينبيرج من منصب رئيس مجلس الإدارة في "بوينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
فصلت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات دوري رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، لتجرد دينيس مولينبيرج من منصب رئيس مجلس الإدارة.
وقالت بوينج في بيان أصدرته يوم الجمعة إن مولينبيرج سيظل يعمل كرئيس تنفيذي ورئيس ومدير بالشركة.
وأضاف البيان أن مولينبيرج سيركز على إدارة الشركة "في إطار تحركها لإعادة طائرتها 737 ماكس للخدمة بأمان، وضمان الدعم الكامل لعملاء بوينج حول العالم وتنفيذ تغييرات لتعزيز تركيز بوينج على سلامة المنتج والخدمات".
وكان قد تم تعليق طراز 737 ماكس من طائرات بوينج في مارس بعد حادثين وقع أحدهما في إثيوبيا خلال مارس وأسفر عن مقتل 157 شخصا، وآخر في إندونيسيا في أكتوبر وأسفر عن مقتل 189 شخصا.
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