حدث ليلًا| البنتاجون تهدد تركيا رسميًا.. والزراعة تحذر من الطيور المهاجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

قصف الجيش التركي، مواقع تمركز فصيل من القوات الخاصة الأمريكية، في شمال سوريا، بعد أيام من بدء عدوانها على المناطق الشمالية للبلاد، بحجة محاربة الإرهاب، والقضاء على داعش ووحدات حماية الشعب الكردية.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساء الجمعة إن قوات أمريكية بالقرب من مدينة كوباني السوريا تعرضت لإطلاق نار من جانب المدفعية التركية.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

"بلطجة سياسية".. أديب معلقًا على العدوان التركي على شمال سوريا

عقب الإعلامي عمرو أديب، على العدوان التركي على شمال سوريا، مشيرًا إلى أن ما يحدث في سوريا "مصيبة، وبلطجة سياسية".

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"الإدانة لا تكفي".. ساويرس يوجه رسالة لترامب بشأن العدوان التركي على سوريا

وجه المهندس نجيب ساويرس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بشأن العدوان التركي على سوريا.

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في 45 موقعًا.. الزراعة تحذر من عدوى "الطيور المهاجرة"

قال الدكتور محمد عطية، مدير الطب الوقائي بالهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، إن الهيئة نفذت عدة حملات تحصين حوالي 1.122 مليون طائر في 12 محافظة، مشيرًا إلى أن أعمال التحصين تستهدف حماية الدواجن من الأمراض الوبائية لموسم الشتاء.

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"يوميات مراسل حربي".. الكنيسي يحكي ذكرياته على جبهة القتال أكتوبر 73

كشف الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين السابق، ومراسل الإذاعة المصرية على الجبهة في حرب أكتوبر 73، تفاصيل دوره أثناء الحرب، موضحًا أنه بدأ العمل على الجبهة وقت حرب الاستنزاف.

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"مبارك" يعزي أسرة طلعت زكريا.. ونجل الفنان الراحل يوجه الشكر لأسرة الرئيس الأسبق

حرص "عمر"، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، توجيه الشكر لكل من قدم له واجب العزاء في والده، وخص بالذكر عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

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رغم تحذيرات ترامب.. تركيا تقصف مواقع تمركز قوات أمريكية في سوريا

قصف الجيش التركي، مواقع تمركز فصيل من القوات الخاصة الأمريكية، في شمال سوريا، بعد أيام من بدء عدوانها على المناطق الشمالية للبلاد، بحجة محاربة الإرهاب، والقضاء على داعش ووحدات حماية الشعب الكردية.

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بسبب خلافات مع والدته.. سائق يلقي بنفسه من شرفة منزله بالقليوبية

ألقى سائق نفسه من شرفة منزله بالطابق الثاني؛ بسبب خلافات مع والدته بقرية الدير دائرة مركز طوخ، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة، وجرى نقله لمستشفى شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.

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وزير الآثار: دير سانت كاترين رمز للتسامح والتقاء الأديان

قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني، إن دير سانت كاترين يعد رمزا للتسامح والتقاء الأديان، وهو من أهم سبعة مواقع مصرية مسجلة على قائمة التراث العالمي.

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قائمة "البناء" تحصد مقاعد نقابة الأطباء بدمياط

أسفرت نتائج انتخابات نقابة الأطباء بدمياط، التي أجريت الجمعة، بقاعة مكتبة مصر العامة بكورنيش النيل عن فوز قائمة "البناء"، وفاز بمقعد النقيب الدكتور محمد الشربيني، وفي مقعدي "فوق السن" الدكتور أشرف العزب، والدكتور هلال محمد.

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مؤشرات أولية: حسين خيري يقترب من مقعد نقيب الأطباء للمرة الثانية

كشفت مؤشرات أولية لنتائج فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن اقتراب الدكتور حسين خيري من الاحتفاظ بمقعده نقيبًا للأطباء للمرة الثانية على التوالي.

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أول تعليق لـ"البنتاجون" بشأن الهجوم التركي على قواتها بسوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساء الجمعة إن قوات أمريكية بالقرب من مدينة كوباني السوريا تعرضت لإطلاق نار من جانب المدفعية التركية.

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ماكرون وترامب يبحثان هاتفيا العدوان التركي على سوريا

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العدوان التركي في شمال سوريا، حسبما قالت الرئاسة الفرنسية مساء الجمعة في بيان بالبريد الإلكتروني.

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غارات روسية تستهدف مواقع لجبهة النصرة غربي حماة

شن الطيران الحربي الروسي سلسلة غارات، استهدفت مواقع لتنظيم "جبهة النصرة" شمال غربي حماة بسوريا.

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(سبوتنيك): وفد عسكري روسي يصل سوريا لمهمة تتعلق بالعدوان التركية

وصل وفد عسكري روسي، مساء الجمعة، إلى مطار القامشلي الدولي الواقع تحت سيطرة الجيش السوري، في وقت وصل فيه وفد عن الوحدات الكردية إلى دمشق.

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ترامب: الصين وأمريكا توصلتا إلى اتفاق تجاري مهم كمرحلة أولى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني ليو هي في البيت الأبيض الجمعة "وصلنا إلى اتفاق مهم للغاية كمرحلة أولى" مع الصين.

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ترامب يعلن استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن كيفن ماكالينان، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، سيستقيل من منصبه.

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قاض فيدرالي يبطل قرار ترامب بشأن منح الإقامة الدائمة للمهاجرين

أبطل قاض اتحادي أمريكي، الجمعة، قرارًا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يجعل من الصعب على المهاجرين ذوي الدخل المنخفض الحصول على الإقامة الدائمة بالولاية المتحدة المعروفة بـ " البطاقة الخضراء" أو "الجرين كارد".

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