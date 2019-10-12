حرارة نهارًا وانخفاض ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ48 ساعة "السبت ـ الأحد".

وتوقعت الهيئة، أن يستمر الطقس يوم السبت معتدلاً على السواحل الشمالية، حارًا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، والسواحل الغربية، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت.

السواحل الشمالية الغربية 29 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 22

الوجه البحري والقاهرة 34 22

جنوب سيناء والغردقة 34 27

شمال الصعيد 36 23

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جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 29

وعن طقس الأحد المقبل، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد.

السواحل الشمالية الغربية 29 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 22

الوجه البحري والقاهرة 33 22

جنوب سيناء والغردقة 35 27

شمال الصعيد 36 23

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 29