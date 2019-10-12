قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على التواصل الوثيق بشأن حملة تركيا في شمال سوريا.
وأضاف أن ماكرون شدد على الحاجة لمحاولة إنهاء الهجوم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة.
وقال قصر الإليزيه في بيان "ستنسق فرنسا والولايات المتحدة عن كثب في الأيام المقبلة".
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كانت هذه تفاصيل خبر في اتصال مع ترامب.. ماكرون يدعو لإنهاء هجوم تركيا في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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