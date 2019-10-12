شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن استقالة وزير الأمن الداخلي والان مع التفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة في إدارته كيفن ماكالينان، ليصبح أحدث مسؤول ضمن سلسلة طويلة من المسؤولين الكبار الذين غادروا هذه الادارة.

وكتب ترامب عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة. لقد عملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ".

وأضاف: "كيفن الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل الى القطاع الخاص. أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد".

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وبقى ماكالينان على رأس الوزارة مدة 6 أشهر بعد أن حل مكان الوزيرة السابقة كيرستن نيلسن التي استمرت على رأس هذه الادارة الهامة والنافذة مدة 18 شهرا.

بدوره، كتب ماكالينان على "تويتر": "أريد أن أشكر الرئيس على هذه الفرصة للخدمة إلى جانب الرجال والنساء في وزارة الأمن الداخلي".

وأضاف "مع الدعم الذي قدمه خلال الأشهر الستة الماضية، حققنا تقدما رائعا للتخفيف من أزمة الأمن الحدودي والمأساة الإنسانية اللتين واجهناهما هذا العام، عبر خفض عمليات العبور غير القانوني والشراكة مع الحكومات في المنطقة لمواجهة مهربي البشر ومعالجة أسباب الهجرة، ونشر المزيد من موارد حماية الحدود".

وأشار ترامب إلى انه سيعلن اسم وزير أمن داخلي جديد بالوكالة الأسبوع المقبل، وأن هناك "العديد من المرشحين الرائعين".