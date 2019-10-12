بالصور.. تفاعل زوار معرض جيتكس للتقنية مع جناح المملكة

مشاركة الداخلية بمعرض أسبوع جيتكس

متابعات_الخليج 365

اختتمت وزارة الداخلية السعودية ، مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية لعام 2019، الذي أقيم خلال الفترة من 6 – 10 أكتوبر الحالي بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي ، وذلك بجناح تحت عنوان “حلول تقنية لوطن آمن ” .

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وقد توقف زوار الجناح الذين تجاوز عددهم (27) الف زائر عند العروض التفاعلية التي تعرفوا من خلالها على التقنيات الأمنية التي يتم تطبيقها بالمملكة وتشمل سبعة محاور وهي: محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة.

وضم جناح وزارة الداخلية بجيتكس للتقنية 2019 (12) قطاعاً أمنياً وهي : الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية و الهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية ، بالإضافة إلى مركز المعلومات الوطني .

وقد أقامت اللجنة الإشرافية برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية حفل تكريم للعاملين ، من منسوبي قطاعات الوزارة ومركز المعلومات الوطني ، في التجهيز والإعداد والتنفيذ لجناح وزارة الداخلية في معرض جايتكس 2019م.

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