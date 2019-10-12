شكرا لقرائتكم شاهد الصور الأولية للقصف التركي لمدينة عين العرب السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تناقل ناشطون الصور الأولية للقصف التركي لمدينة عين العرب السورية.

وأفاد مراسل العربية أن المدفعية التركية أصابت، الجمعة، قاعدة للتحالف في عين العرب "كوباني" السورية، فيما تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين.

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وأكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اليوم السبت، أن قوات أميركية في محيط عين العرب "كوباني" بسوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

وأوضح بيان للبنتاغون أن القوات الأميركية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية، مشيرا إلى أنه لا إصابات بين الجنود الأميركيين.

وأضاف البنتاغون أن واشنطن ما زالت على رفضها للعملية العسكرية التركية في سوريا، لافتا إلى أنها تدعو تركيا لتفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فوري.