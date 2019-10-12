’’باعتذرلك إني قليت أدبي عليك‘‘‘.. وائل غنيم يشيد بمبادرة عمرو أديب

كتب: ضياء السقا

أشاد الناشط وائل غنيم، بمبادرة الإعلامي عمرو أديب، للإفراج عن السجناء السياسيين، الذين تم القبض عليهم، على خلفية مظاهرات سبتمبر.

وكتب غنيم، عبر حسابه بتويتر:”شكرا يا عمرو على الموقف الإنساني وذكرك لحازم وإخواته المعتقلين، أنا مقدر رجولتك وفاهم كويس إنك بتعمل حاجة عشان ضميرك، وأنا باعتذرلك إني قليت أدبي عليك وأوعدك إني هاتكلم عنك بخير طالما إنت بتحاول تصلح وتلم الشمل، لأن والله مصر ما هتطلع قدام غير لما نرجع للأصول”.

وكان أديب قد طرح مبادرة، للإفراج عن السجناء السياسيين، خلال برنامجه "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، وقال: "ده أمر أنا بتوجه به للقيادة في مصر، بحيث يتم استيعاب غضب الشباب المقبوض عليهم، وفتح صفحة جديدة مع المعتقلين السياسين المعارضين وأصحاب الرأي".

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وتابع الإعلامى: "أنا دلوقتى كدولة واقف على رجليا وأعتقد ده الوقت المناسب للإفراج عن السجناء السياسيين، مثل الدكتور حسن نافعة، وشادي الغزالي حرب، وخالد داوود، علاء عبد الفتاح، ماهينور المصري، حازم عبد العظيم، وحازم غنيم، شقيق وائل غنيم"، مؤكدًا: "على فكرة أغلب الأسماء دي مبيطيقونيش ومفيش ود ولا صلة بينا".

وأوضح أديب: "أنا لا أقصد الإفراج عن الإخوان ولا الإرهابيين ولا ناس متورطة فى دم.. كلامي واضح، أنا بتكلم على الناس اللي ليها رأي سياسي مخالف ومعارض".

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