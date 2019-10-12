فنيش: الحريري تعاطى مع موضوع الاستفادة من فتح معبر البوكمال بايجابية

لفت وزير الشباب والرياضة محمد فنيش إلى "إنني كنت قد اقترحت على مجلس الوزراء الاستفادة من فتح معبر البوكمال وهذا للمصلحة اللبنانية العليا في اطار تطورات اقليمية والازمة الاقتصادية التي يشكو منها لبنان"، مؤكداً أن "كل ما نمر به عليه ان يستدعي منا التفكير بمصلحة البلد لذلك طرحت هذا الموضوع على طاولة الحكومة".
وفي حديث تلفزيوني، أشار فنيش إلى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري رغم موقفه من النظام السوري تعاطى مع الموضوع بانفتاح لا بسلبية أكد أنه سيدرس الموضوع وسنعمل على مناقشته".
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