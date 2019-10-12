فنيش: الحريري تعاطى مع موضوع الاستفادة من فتح معبر البوكمال بايجابية

لفت وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​ إلى "إنني كنت قد اقترحت على ​مجلس الوزراء​ الاستفادة من فتح معبر ​البوكمال​ وهذا للمصلحة ال​لبنان​ية العليا في اطار تطورات اقليمية والازمة الاقتصادية التي يشكو منها لبنان"، مؤكداً أن "كل ما نمر به عليه ان يستدعي منا التفكير بمصلحة البلد لذلك طرحت هذا الموضوع على طاولة ​الحكومة​".

وفي حديث تلفزيوني، أشار فنيش إلى أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ رغم موقفه من ​النظام السوري​ تعاطى مع الموضوع بانفتاح لا بسلبية أكد أنه سيدرس الموضوع وسنعمل على مناقشته".