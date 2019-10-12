نهرا: طريق شكا اوتوستراد دولي وما يحصل لا يجوز أن يستمر

أكّد ​محافظ​ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، في تصريح تلفزيوني، أن "طريق شكا التي انهارت العام الماضي هي اوتوستراد دولي وما يحصل لا يجوز أن يستمر"، مشيرًا الى أنه "إذا هطلت الأمطار هذا العام كما حدث في العام الماضي ستنهار الطريق بشكل أكبر".

ولفت نهرا الى أن "تحويل الأموال للهيئة العليا للإغاثة لا ينفي المسؤولية القانونية ل​وزارة الأشغال​ ب​السلامة العامة​ على الأوتوستراد"، مشددًا على "أنني لا نعمل في ال​سياسة​ بل نعمل في الإدارة والقانون وحياة الناس".

