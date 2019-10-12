أكّد محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، في تصريح تلفزيوني، أن "طريق شكا التي انهارت العام الماضي هي اوتوستراد دولي وما يحصل لا يجوز أن يستمر"، مشيرًا الى أنه "إذا هطلت الأمطار هذا العام كما حدث في العام الماضي ستنهار الطريق بشكل أكبر".
ولفت نهرا الى أن "تحويل الأموال للهيئة العليا للإغاثة لا ينفي المسؤولية القانونية لوزارة الأشغال بالسلامة العامة على الأوتوستراد"، مشددًا على "أنني لا نعمل في السياسة بل نعمل في الإدارة والقانون وحياة الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر نهرا: طريق شكا اوتوستراد دولي وما يحصل لا يجوز أن يستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.