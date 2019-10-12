أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن قتيلا وجريحا سقطا نتيجة تدهور مركبة على ​اوتوستراد الغازية​ باتجاه- صيدا. كما أفادت بأن جريحا سقط نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الحديدي على اوتوستراد صيدا صور قرب جامعة فينيسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتيل وجريحان في حادثي سير على طريقي الغازية- صيدا وصيدا- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.