أفادت مصادر فرنسية للـMTV بأن "الكلام عن خسارة ​لبنان​ أموال سيدر ليس سوى ​شائعات​ غير صحيحة". ولفتت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، للمحطة، إلى أن "البعض في الداخل يسعى لإعطاء صورة وكأن البلد سيسقط"، مشددة على أن "سيدر سينطلق بدينامية جديدة منتصف تشرين الثاني مع اجتماع لجنة سيدر".

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كانت هذه تفاصيل خبر MTV: لبنان لن يخسر أموال سيدر وهناك دينامية جديدة منتصف الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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