وهاب: هكذا حال بعض اللبنانيين الواهمين أن العالم يتحرك من أجلهم

أكّد رئيس "​حزب التوحيد العربي​" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​الأكراد​ اعتقدوا أنهم قادرون على استغلال الجميع من أجل مطلبهم التقسيمي فتبين أن الجميع إستغلهم وتركهم يُذبحون اليوم. هكذا حال بعض اللبنانيين الواهمين أن ​العالم​ يتحرك من أجلهم".

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