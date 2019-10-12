ترامب يختار جون سوليفان سفيرا لأميركا لدى روسيا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن اختيار ​جون سوليفان​، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الخارجية الأميركي، سفيرا جديدا ل​واشنطن​ لدى ​روسيا​. وبذلك، يخلف "سوليفان" جون هنتسمان الذي استقال في آب الماضي من منصب ​السفير الأميركي​ لدى ​موسكو​.

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