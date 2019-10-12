الأمم المتحدة: نزوح نحو 100 ألف شخص إثر العملية التركية شمال سوريا

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن نزوح نحو 100 ألف شخص في شمال شرق سوريا، بسبب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي، الأربعاء، باسم "نبع السلام".
ولفت المتحدث بالإشارة إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الى أن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن نحو 100 ألف شخص قد غادروا بالفعل منازلهم في المنطقة"، مضيفا: "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قالت أيضا أنها بدأت تلقي تقارير عن وقوع إصابات وجرحى مدنيين خلال اليومين الأولين من العملية التركية".
وأشار المتحدث إلى أن "العملية العسكرية التركية يجب أن تتقيد بالقانون الدولي، مؤكدا أنه يجب حماية المدنيين من هذه العملية".
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