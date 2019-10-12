الأمم المتحدة: نزوح نحو 100 ألف شخص إثر العملية التركية شمال سوريا

أعلن المتحدث باسم ​الأمم المتحدة​ ​ستيفان دوجاريك​ عن نزوح نحو 100 ألف شخص في شمال شرق سوريا، بسبب العملية العسكرية التي أطلقها ​الجيش التركي​، الأربعاء، باسم "نبع السلام".

ولفت المتحدث بالإشارة إلى ​تقرير​ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الى أن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن نحو 100 ألف شخص قد غادروا بالفعل منازلهم في المنطقة"، مضيفا: "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قالت أيضا أنها بدأت تلقي ​تقارير​ عن وقوع إصابات وجرحى مدنيين خلال اليومين الأولين من العملية التركية".

وأشار المتحدث إلى أن "العملية العسكرية التركية يجب أن تتقيد بالقانون الدولي، مؤكدا أنه يجب حماية المدنيين من هذه العملية".