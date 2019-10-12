"الخليج": اردوغان يقول انه يحارب الارهاب ويقاتل بجحافل من المرتزقة

أشارت صحيفة "الخليج" الاماراتية في افتتاحيتها الى أننا "حاولنا أن نصدّق الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ فيما قاله أمام حزبه عن أهداف بلاده من غزو شمال شرقي ​سوريا​ فلم نستطع، ليس لأنه برر الغزو؛ بل لأنه قال كلاماً لا يصدقه مجنون، ويتناقض مع الواقع، ومع كل ما له صلة بالحقيقة، وكأنه كان يردد فيما يقوله: "كاد المريب يقول خذوني"، مضيفة: "سوف نلحق أردوغان حتى باب الدار كما يقال؛ لنتبين الحقيقة، ونكشف الزيف".

وأضافت الصحيفة: "يقول ​اردوغان​ إن عملية نبع السلام ويقصد غزو عساكره تهدف إلى ​مكافحة الإرهاب​، والمحافظة على وحدة ​الأراضي السورية​، فكيف يحارب الإرهاب وهو يقاتل بجحافل من المرتزقة؛ ومن بينهم "​جبهة النصرة​" الإرهابية، الذين شكل لهم جيشاً سماه "​الجيش الوطني​ السوري"؟!، وكأن سوريا ليس لها جيش!"، متسائلة "كيف يحافظ على وحدة الأراضي السورية، وهو ينشئ جيشاً خاصاً يماثل جيش العملاء، الذي أنشأته ​إسرائيل​ إبان احتلالها ل​جنوب لبنان​؛ بهدف احتلال أجزاء من التراب السوري".

وشددت الصحيفة على أنه "يقول أيضا محبتنا للشعب السوري غير قابلة للنقاش"، وهي المحبة التي سمحت بعبور آلاف الإرهابيين إلى سوريا على مدى ثماني سنوات، فقتلوا ودمروا واستباحوا الحرمات"، لافتة الى أنها "المحبة التي احتضنت وما زالت، عشرات التنظيمات الإرهابية، التي تعمل بإمرة ​الجيش التركي​، وتمنع الجيش السوري من استعادة المناطق التي تخضع لسلطة أنقرة!"، معتبرة أن "من أطرف ما قاله أردوغان: "إن تركيا ربما تكون القوة الوحيدة المشروعة داخل سوريا" فمن أعطاه الشرعية ؟! هل أعطاه مجلس الأمن مثلاً التفويض باستباحة الأراضي السورية؟ أم أن الجامعة العربية فوضته بذلك؟ أم ​الحكومة السورية​ استدعته؛ لمساعدتها في محاربة الإرهاب؟".

ورأت الصحيفة أن "أردوغان يمضي في مسيرة تزييف الحقائق؛ عندما يقول: "تركيا لا تطمع في أراضي وأملاك أية دولة، وكذلك الجيش الوطني السوري، الذي يتحرك هناك"، لافتة الى أن "الرئيس التركي يعرف أن الجيش الذي يتحدث عنه هو جيش من المرتزقة شكله؛ ليكون "حصان طروادة" لأنقرة، ويستخدمه نيابة عن الجيش التركي؛ بهدف احتلال منطقة شرقي الفرات؛ كي يستكمل "تتريكها"، وتغيير تركيبتها السكانية"، مشيرة الى أنه "يقول إن بلاده ستعمل على حماية المدنيين، وعدم إلحاق الضرر بأي منهم خلال العملية العسكرية، وهي تستهدف فقط من يحملون السلاح"، مضيفة: "لعل أردوغان أعطى الأوامر بقصف المدن والقرى الكردية بالورد والعطر، وليس بالقنابل والقذائف، وماذا عن المدنيين الذي فروا جنوباً خلال الساعات الأولى للعدوان، ويقدر عددهم بستين ألفاً هل هرب هؤلاء لأنهم لا يطيقون رائحة الورد التركي؟!"، ومؤكدة أن "هناك مجازر ترتكب، ومدن وقرى تدمر، وأعداد اللاجئين ستتحول إلى مأساة إنسانية؛ لأن أردوغان يحب سوريا و​الشعب السوري​!".