الممثل التجاري الأميركي: "هواوي" ليست جزءا من الاتفاق بين واشنطن وبكين

أعلن ممثل الولايات المتحدة في المحادثات التجارية، روبرت لايتيزر، أن شركة هوواي ​الصين​ية ليست جزءا من الاتفاق بين ​واشنطن​ وبكين فيما يخص تسوية النزاعات التجارية الثنائية.

وقال لايتيزر خلال إجاباته على أسئلة الصحفيين في ​البيت الأبيض​ بعد مشاورات استمرت يومين بين ممثلي الولايات المتحدة والصين، إنه "لن نتعامل مع هوواي بموجب هذا الاتفاق".

نقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق من يوم السبت عن مصدر أن الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تنص على تأجيل زيادة الرسوم الأمريكية على ​البضائع الصينية​ المقرر اعتمادها في 15 أكتوبر الشهر الجاري.

وقالت الوكالة إن الاتفاقيات بين البلدين تشمل اتفاقية بشأن العملة وتأخير إدخال التعريفات المقررة أصلا يوم الثلاثاء القادم.

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