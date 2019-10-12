الدفاع التركية نفت استهداف الجيش التركي لنقطة مراقبة أميركية شرق الفرات

أعلنت وزارة الدفاع التركية ان الجيش التركي اتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالمواقع الأميركية.
ورفضت وزارة الدفاع الوطنية التركية المزاعم بأن الجيش التركي استهدف نقطة مراقبة أميركية شرق الفرات في شمال سوريا. وأكدت انه "من غير المحتمل أن يكون هناك استهدف لمركز المراقبة الأميركي".
وأوضحت أن جميع الإجراءات تم اتخاذه حتى لا تتضرر القاعدة الأميركية، مضيفا أن "عناصر إرهابية أطلقت النار على بعد كيلومتر واحد جنوب مركز المراقبة الأميركي".
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن القوات الأميركية في محيط كوباني في شمال سوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.
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