الدفاع التركية نفت استهداف الجيش التركي لنقطة مراقبة أميركية شرق الفرات

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ ان ​الجيش التركي​ اتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالمواقع الأميركية.

ورفضت وزارة الدفاع الوطنية التركية المزاعم بأن الجيش التركي استهدف نقطة مراقبة أميركية شرق الفرات في شمال ​سوريا​. وأكدت انه "من غير المحتمل أن يكون هناك استهدف لمركز المراقبة الأميركي".

وأوضحت أن جميع الإجراءات تم اتخاذه حتى لا تتضرر ​القاعدة​ الأميركية، مضيفا أن "عناصر إرهابية أطلقت النار على بعد كيلومتر واحد جنوب مركز المراقبة الأميركي".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​) إن ​القوات الأميركية​ في محيط ​كوباني​ في شمال سوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.