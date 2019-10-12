شويغو: هناك قوى تحاول فرض قيم غريبة على الروس

أكّد وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​، في اجتماع لهيئة رئاسة ​وزارة الدفاع الروسية​، أنه "توجد قوى تحاول التقليل من قيمة إنجازات ​روسيا​"، مشيرًا إلى أن "هذه القوى تستخدم ​الفضاء​ الإعلامي، في محاولة للتشكيك في أهمية المآثر البطولية التي حققها ​الجيش الروسي​، وتسعى لفرض ​منظومة​ قيم أجنبية، لتشويه تاريخ بلادنا".

وشدد على أن "في هذه الظروف، من المهم بشكل خاص ليس فقط بناء قدرات عسكرية - تقنية، بل يجب أيضا، بناء وتربية المحارب قوي الإرادة، الذي يجب أن يكون محترفا في مجال عمله، ويمكنه مقاومة محاولات التأثير على وعيه"، موضحًا أن "العسكريين الروس تمكنوا في الوقت الحاضر أكثر من مرة، من تحقيق مآثر حقيقية، خاصة في ​سوريا​. نتذكر كيف أطلق الملازم الأول ​ألكسندر بروخورينكو​، الذي حاصره المسلحون في تدمر، النار على نفسه. ونتذكر كيف واجه النقيب مارات أخميتشن وحده 200 مسلح. وكيف دخل الرائد رومان فلبيوف، بعد سقوط طائرته، في معركة غير متكافئة مع الإرهابيين ولم يسمح لهم بالقبض عليه. وكيف قاتل مقاتلو ​القوات​ الخاصة ضد 300 من المسلحين، واحتلوا مرتفعات مهمة من الناحية الاستراتيجية، في منطقة حلب".

