ترامب: استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة كيفن ماكالينان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة في إدارته كيفن ماكالينان، لافتا إلى ان "ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة. لقد عملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ".
وأوضح ان "كيفن الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل الى القطاع الخاص. أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد".
وأشار ترامب إلى انه سيعلن اسم وزير أمن داخلي جديد بالوكالة الأسبوع المقبل، وأن هناك "العديد من المرشحين الرائعين".
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