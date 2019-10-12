شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء سجل خاص بطلبات التصالح فى مخالفات البناء.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء من أبرز التشريعات التى أقرها البرلمان، حيث يهدف القانون للحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى، وفيما يلى نرصد الإجراءات المتبعة عقب التقدم بطلب تقنين للوحدة المخالفة: وفقًا للقانون:

- يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها. Advertisements - إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به. - يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

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