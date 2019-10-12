​ترامب يعلن استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن كيفن ماكالينان، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، سيستقيل من منصبه.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر " كيفن الآن، وبعد سنوات عديدة في الحكومة، يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع أسرته وينتقل للعمل في القطاع الخاص".

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وأشار ترامب إلى أنه سيعلن عن مرشح جديد لتولي المنصب الأسبوع الجاري.

وكان ماكالينان قد تولى منصبه في أعقاب استقالة وزيرة الأمن الداخلي السابقة كيرستشن نيلسن في أبريل الماضي.

يذكر أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تشكلت كاستجابةً للهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، وهي تشمل أمن الحدود والجمارك وخفر السواحل وإدارة الطوارئ من بين مهام أخرى.