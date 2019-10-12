ممدوح راغب نقيبا لأطباء الفيوم لفترة ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى: أعلن المستشار بهاء مصطفى طايع، نتيجة نقابة الأطباء بالفيوم وأسفرت عن فوز الدكتور ممدوح حامد راغب فى الانتخابات التى أجريت أمس الجمعة. فى حين فاز بالعضوية كل من الدكتور محسن جمعة، و الدكتورة أمانى طه الجندي، والدكتور وليد نصر، والدكتور أحمد رسلان .

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