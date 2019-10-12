​إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (أ ش أ):
نجحت الأجهزة الأمنية في أسوان، مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في إحباط محاولة التنقيب عن الآثار بالقرب من منزل اﻷديب الراحل عباس محمود العقاد بمنطقة عباس فريد بمدينة أسوان.
كانت البداية في إخطار تلقته أجهزة الأمن، إنه أثناء مرور (عز العقاد) نجل شقيق الأديب الراحل عباس العقاد، بالمصادفة أمام منزل العقاد، وجد سيارة ملاكي قد سقطت أجزاء منها في حفرة عميقة أمام المنزل.
وبانتقال الأجهزة الأمنية وبمعاينة المكان، تبين عن قيام منقبين عن الآثار باستغلال أحد المنازل القريبة، في أعمال التنقيب عن الآثار وقاموا بالحفر لمسافة 10 أمتار في جميع الجهات الأربع من المنزل، وهو ما تسبب في حدوث انهيار أرضي أمام منزل العقاد وسقوط أجزاء من سيارة ملاكي في منطقة الانهيار.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.
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