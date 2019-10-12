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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
وجه المهندس نجيب ساويرس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بشأن العدوان التركي على سوريا.
وكتب ساويرس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يجب أن يخجل ترامب والمتفرجون في أوروبا من العدوان التركي على سوريا وقتل الأبرياء".
وأضاف ساويرس: "كان الله مع الشعب السوري".
وجاء نص التغريدة:"يجب أن يخجل الرئيس ترامب والمتفرجون في أوروبا من العدوان التركي على سوريا وتدمير البنية التحتية وقتل الأبرياء! الإدانة وحدها لا تكفي، كان الله مع الشعب السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر "الإدانة لا تكفي".. ساويرس يوجه رسالة لترامب بشأن العدوان التركي على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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