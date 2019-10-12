ترامب يعلن استقالة وزير الأمن الداخلي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير الأمن الداخلي بالوكالة الذي أشرف على المداهمات بحق المهاجرين غير المسجلين قد قدم استقالته. وكتب ترامب على تويتر "كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة. لقد عملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ". الداخلي بالوكالة. لقد عملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ". وأضاف: "كيفى الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل الى القطاع الخاص. أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد". يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل الى القطاع الخاص. أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد". وأشار ترامب الى انه سيعلن اسم وزير أمن داخلي جديد بالوكالة الاسبوع المقبل، وأن هناك "العديد من المرشحين الرائعين".

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