اليمن تندد بتصريحات إردوغان حول عمليات تحالف دعم الشرعية الاستفزازية

عمليات التحالف تستند للقانون الدولي
وأكدت الحكومة في بيان لها، إن عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن جاءت استنادًا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة "51" من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، والذي عززه قرار مجلس الأمن 2216.
تناقض تركي
وقالت الحكومة :" الجمهورية اليمنية، إذ تندد بتلك التصريحات المرفوضة، لتذكر في الوقت نفسه بموقف الحكومة التركية الذي أعلنته بداية الأحداث ودعمها وتأييدها للشرعية و لعمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن ".
دور سعودي داعم
وأضافت :" تثمن الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً عاليًا الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني وحكومته سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وإغاثيًا وتنمويًا ضد التدخل الإيراني السافر في اليمن، ودعمه المستمر للميليشيا الحوثية للاستمرار في انقلابها واعتداءها على الشعب اليمني، وتقويض وهدم مؤسسات الدولة .
وأكدت الحكومة اليمنية في الوقت نفسه وقوفها إلى جانب الشعب العربي السوري وتطلعاته المشروعة في نيل الأمن والاستقرار وممارسة حقه في الحكم والسيادة على كامل أراضيه.
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