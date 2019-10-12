الخارجية الباكستانية تنفي طلب ولي العهد السعودي الوساطة مع إيران

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نفت الخارجية الباكستانية ما تردد من تقارير إعلامية عن طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من طلب لرئيس الوزراء، عمان خان، الوساطة مع إيران.
وفي بيان نشر على موقعها الرسمي، قالت الخارجية إن “هناك تقارير إعلامية خارجية تقول إن السلطات السعودية وبعضها قال ولي العهد السعودي أرسل خطابا أو رسالة إلى رئيس الوزراء، عمران خان، لتسلمها إلى القيادة الإيرانية لحوار مع السعودية.
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وأضاف البيان إن “هذه التقارير بدون أساس حيث لم يتلق رئيس الوزراء أي رسائل أو خطابات، أو أن السعودية طلبت من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران”.
وأشار البيان إلى أن إمكانية وجود أي مبادرة لإجراء حوار بين المملكة العربية السعودية وإيران، البلدين الشقيقين لباكستان، هي محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.
وكانت وكالة “مهر” الإيرانية ذكرت في وقت سابق أن عمران خان سيتوجّه إلى إيران قريبا، وذلك بطلب سعودي ليكون الوسيط الجديد على خط الخلاف بين طهران والرياض.
وسيسعى رئيس الوزراء الباكستاني خلال هذه الزيارة إلى تمهيد أرضية مناسبة لتخفيض حدّة التوتر بين إيران والسعودية، بحسب الوكالة.
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