بني ملال.. إطلاق سراح الفقيه المعتقل بتهمة الخيانة الزوجية

قرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في بني ملال، اليوم الجمعة، إطلاق سراح الفقيه، وامرأة، ومتابعتهما في حالة سراح، بعدما اعتقالا، أول أمس الأربعاء، بتهمة الخيانة الزوجية.
وأفادت مصادر “اليوم 24” أن الفقيه المتهم بالخيانة الزوجية، وهو إمام مسجد في بني ملال، أطلق سراحه بكفالة مادية، بعدما كان قد تقرر، أمس الخميس، تعميق البحث معه حول المنسوب إليه .
وأضافت المصادر ذاتها أنه تقرر تحديد 23 أكتوبر الجاري، تاريخا لجلسة محاكمة الفقيه المذكور، والمتهمين معه في ملف الخيانة الزوجية، الذي أثار جدلا واسعا في المنطقة، حيث استنكر سكان المنطقة هذا الفعل، الذي اقترفه إمام لمسجد يؤم المصلين.
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