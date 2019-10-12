150 شركة من مختلف الدول تشارك في 3 معارض للكهرباء والطاقة المتجددة في الدارالبيضاء

يشارك 150 عارضا من 3 قارات في حدث مهم في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة في مدينة الدارالبيضاء، وهو تنظيم 3 معارض دفعة واحدة، في الفترة ما بين 30 أكتوبر الحالي، و2 نونبر المقبل.

ويلتقي المختصون، والمهتمون في الدورة 13 للمعرض الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة، والدورة 8 للمعرض الدولي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، والدورة 7 للمعرض الدولي للمكونات والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية.

وتعرف المعارض الثلاثة لقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، التي تحمل شعار “الإضاءة: اقتصاد وابتكار وتصميم”، مشاركة وفود إفريقية مكونة من حوالي مائة مقاول من 16 دولة وهي: الجزائر، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وكوت ديفوار، والغابون، ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوغو.

كما ستشهد المعارض الثلاثة لقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، المنظمة في الدارالبيضاء، مشاركة أكثر من 150 شركة عارضة من 8 دول وهي: مصر، الصين، وتركيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وتونس، وجمهورية التشيك.

يذكر أن المعارض من تنظيم الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بشراكة مع وكالة ATELIER VITA.