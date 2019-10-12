الجيش المغربي: لم نشارك مطلقا في أي حوار مع “البوليساريو” ولن نقوم بذلك أبدا

ردت القوات المسلحة الملكية، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، متحدثة عن “اتفاق مزعوم بين قيادة القوات المسلحة الملكية والبوليساريو، حول ما يسمى آلية عسكرية ثنائية للعمل والتنسيق”.

وأكد توضيح للقوات المسلحة، على عدم صحة ما تم تداوله، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الملكية لم تشارك مطلقًا في أي حوار مع البوليساريو، ولن تقوم بذلك أبداً”.

وأضاف المصدر، “تعمل القوات المسلحة الملكية عن كثب، مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، من أجل ضمان الامتثال للاتفاق العسكري رقم 1، واتفاقات وقف إطلاق النار بين الطرفين”.

وترى القوات المسلحة الملكية، أن الفقرتين 26 و27، من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، واضحتين وتشيران إلى موافقة القوات المسلحة الملكية على المشاركة مع بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، في آلية لتقريب وجهات النظر بخصوص تطبيق الاتفاق العسكري رقم 1″.

وختم المصدر العسكري قائلا، “إنها آلية بين القوات المسلحة الملكية والبعثة الأممية”.